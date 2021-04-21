denisavdeev

Денис denisavdeev

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Прямой исполнитель

Приветствую!

Специализируюсь на видеопродакшене.

Выполнил 30+ проектов за 2021 год,

от коротких роликов для инстаграм,

до создания сложных презентаций для крупных компаний.

Большой опыт в оптимизации и маркетинге,

поэтому изначально, при создании видео,

бонусом будет понимание как зацепить клиента.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве,

всегда на связи и готов оказать тех. поддержку.

Связаться со мной:

Telegram: https://t.me/denis_avdeev_pro

WhatsApp/Viber: 8(951)369-25-17

Skype: live:.cid.64b32a7cbf0d4491

Почта: [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

hatepainzy
Олег 
26 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Редактировать материал на 10 минут
Произошла небольшая проблема, человек вошел в моё положение, все решили, все хорошо.
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