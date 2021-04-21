denisavdeev

Пришлите ссылку на файлообменник с портфолио работ, где вы самостоятельно писали сценарий, придумывали эффективное, продающее видео для решения задачи заказчика без строгого технического задания от заказчика. Стоимость такого проекта?Прошу указать ориентировочную стоимость таких проектов в каждом конкретном ...
Приветствую!
Специализируюсь на видеопродакшене.
Выполнил 30+ проектов за 2021 год,
от коротких роликов для инстаграм,
до создания сложных презентаций для крупных компаний.
Большой опыт в оптимизации и маркетинге,
поэтому изначально, при создании видео,
бонусом будет понимание как зацепить клиента.
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве,
всегда на связи и готов оказать тех. поддержку.
Связаться со мной:
Telegram: https://t.me/denis_avdeev_pro
WhatsApp/Viber: 8(951)369-25-17
Skype: live:.cid.64b32a7cbf0d4491
Почта: [email protected]
- Видеомонтаж6 заявокЗакрыт4 года назад
Примеры отчётных роликов с мероприятий обязательно со стоимостью и сроками, либо не рассматриваюВидеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно выполнить обработку 80 фото. Отделить объект от фона не теряя детали. Сохранить на прозрачном фоне. На выходе PSD файл. Объект аккуратно отделен от фона и нет шумов фона. Выполните тестовое ...Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
Необходимо 10 видеоотзывов: 300 рублей за штуку. Сценарий предоставлю. Можно выполнить в любом городе.Закрыт4 года назад
- $15
Сделать нешаблонную качественную анимацию для заставки 5 секундАнимация8 заявокЗакрыт4 года назад
Обязательно: наличие подобного опытаВидеомонтаж15 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
ТЗ отправлю. Детали обсуждаютсяЗакрыт4 года назад
- $10
Сделать уникальное интро. ТЗ отправлю. Пишите в телеграм @alex_24_7 Есть несколько проектов, если сделаете этот хорошо, будем работать дальше.Анимация2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
https://www.youtube.com/watch?v=flT9MvBnZY8 Это исходник, нужно будет поменять головы на 10 подобных роликах (40-80 секунд каждый) Оплата частямиВидеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Исходник 2 минуты В дальнейшем буду предоставлять проекты, если подойдёт качество работыЗакрыт4 года назад