denisavdeev

Пришлите ссылку на файлообменник с портфолио работ, где вы самостоятельно писали сценарий, придумывали эффективное, продающее видео для решения задачи заказчика без строгого технического задания от заказчика. Стоимость такого проекта?Прошу указать ориентировочную стоимость таких проектов в каждом конкретном ...