hatepainzy

Олег hatepainzy

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Аниме эдитор.

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Отзывы заказчиков

denisavdeev
Денис 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Редактировать материал на 10 минут
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Произошла небольшая проблема, человек вошел в моё положение, все решили, все хорошо.
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olga2021
Ольга 
50 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Смонтировать 3минутный клип на ремикс, используя б/п стоковые видео
Получила результат, превзошедший ожидания. Активный, стремящийся работать и ответственный молодой человек, приятный в общении. Все сделал быстро и креативно.
Очень приятная в общении девушка, постоянно поддерживает связь, правильно подаёт смысл того что хочет видеть, щедро награждает человека который хорошо сделал работу, рад работать с вами.
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