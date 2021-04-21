Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Произошла небольшая проблема, человек вошел в моё положение, все решили, все хорошо.
$10
10 баллов
4 года назад
Получила результат, превзошедший ожидания. Активный, стремящийся работать и ответственный молодой человек, приятный в общении. Все сделал быстро и креативно.
Ответный отзыв
Очень приятная в общении девушка, постоянно поддерживает связь, правильно подаёт смысл того что хочет видеть, щедро награждает человека который хорошо сделал работу, рад работать с вами.