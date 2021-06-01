denisgoodman

Ден denisgoodman

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Android разработчик / Java + Android Studio

Делаю простые приллы под андроид. Пишу на Java в Android Studio.

Внедряю SDK:

- Firebase

- AdMob

- Google map API

- AppMetrica

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Большой опыт в публикации приложений на Play Market

Рисую сочные скриншоты для ASO в Play Market

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Отзывы заказчиков

uplast
Олег 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Сделать простую прилку для андройд
Все отлично, Спасибо Ден.
Было комфортно работать над проектом!
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