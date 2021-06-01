Android разработчик / Java + Android Studio
Делаю простые приллы под андроид. Пишу на Java в Android Studio.
Внедряю SDK:
- Firebase
- AdMob
- Google map API
- AppMetrica
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Большой опыт в публикации приложений на Play Market
Рисую сочные скриншоты для ASO в Play Market
Действие аккаунта приостановлено!
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Портфолио
- Приложения для Android81 просмотр
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
4 года назад
Все отлично, Спасибо Ден.
Ответный отзыв
Было комфортно работать над проектом!