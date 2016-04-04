uplast

Олег uplast

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$210
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
yungromantic
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
18 минут назад
$10
10 баллов
2 года назад
Красиво сверстать карточку - прописать стили css
Отличный заказчик, очень приятно работать, надеюсь поработаем ещё! Крайне рекомендую.
Алексей из разряда специалистов, которые могут сделать быстро и качественно ( это именно тот редкий случай ). По цене сошлись, все гибко и легко в обсуждении. Точная проработка всех "хотелок" от заказчика. Умеет, знает, может. Остался довольным. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
denisgoodman
Ден 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
3 года назад
Сделать простую прилку для андройд
Было комфортно работать над проектом!
Все отлично, Спасибо Ден.
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dlmme
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Дизайн простого мобильного приложения
Все отлично! Понятное ТЗ, быстрая обратная связь и оплата вовремя.
Отличный ответственный исполнитель! Быстро и оперативно решил задачу. Сделал всё точно по ТЗ, проявил креатив во время выполнения. Однозначно буду работать и с ним дальше
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smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
Написать функцию для вывода статей в таблице на wp
Олег предоставил нужные доступы, ответил на дополнительные вопросы, быстро оплатил. Рекомендую.
Спасибо за работу. Заказ выполнен в срок, и со всеми пожеланиями. Василий отличный специалист, который чувствует проект, и делает всё возможное, чтобы максимально качественно реализовать задачу. Внимательно относится к деталям, сам предлагает интересные и выгодные решения для сайта.
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Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать всплывающие блоки для вывода рекламы
Отличный заказчик, понятные задачи, моментальная обратная связь... Рекомендую!
Спасибо, Рекомендую.
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