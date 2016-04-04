Есть сервис для создание тз для авторов. Он Собирает урлы через xml яндекса, парсит контент и рассчитывает количество знаков. На странице тз статьи нужно вывести title и h1 - конкурентов. https://yadi.sk/i/9w8YoddjwjeUQg Получается нужно создать две ...
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется редактор в команду на проектную работу. [b] Задачи: [/b] Вести аккаунт на etxt (отобрать авторов, получать в тз и раздавать их на бирже, общаться с авторами). Проверка текста от автора на соответствие ТЗ, проверка ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт2 года назад
- $6
На сайте размещены лабаратории для них нужно сверстать красиво карточку https://prnt.sc/19o1rgv Чтобы информация легко и структурированно размещалась. Где на против каждого пункта должна быть лаконичная иконка. Срочно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Привет, нужно снять и смонтировать ролик на тему домашнего хозяйства, длинна ролика 3-6 минут, озвучка голосом или подсказки текстом. Видео без лица: руки + предметы) будет публиковаться на Ютюб. Подробное ТЗ и список тем для выбора вышлю ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен Junior андройдер с опытом сборки Нужно написать приложение для play.google.com Приложение листалка по номерам регионов авто. Дизайн в figma.com https://prnt.sc/115jtlp Таблица в гугл доках – с полной информацией о номерах. 1) ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 года назад
- Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Нужно доработать меню для сайте на wp в сайтбаре. Сейчас оно выглядит вот так - [url=https://prnt.sc/1000wfi]https://prnt.sc/1000wfi[/url] Задача: 1) Внешний вид должен быть в стиле сайта углы, закругления, шрифты. Внешний вид [b]схематически ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем хорошую хозяйку с филологическим образованием и хорошим знанием русского языка. Задача вести аккаунт на etxt: -общаться с авторами, -получать в тз и раздавать их на бирже, -проверять тексты на ошибки орфографические и пунктуационные, -следить за тем чтобы тексты были ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт3 года назад
На сайте в конце статьи нужно сделать таблицу, где должны выводиться запись на против нее значение дополнительного поля из плагина Advanced Custom Fields Записи должны быть с такой же меткой как и статья, где значение дополнительного ...Закрыт4 года назад
- $20
С вслывайки с права с лева и снизу. 1) запоминание через сутки 2) чтобы коды были самостоятельные. То есть чтобы можно было вставить на сайт три кода(с права, слева, и снизу) и они друг с другом не ...Завершен4 года назад
- $12
Сайт razvivashka.online 1) поменять Шрифты на стандартные преимущественно Arial - (сделать запасные шрифты в css без засечек ) (есть подозрение что на мобилке на старых браузерах шрифты слетают - так как там большой процент отказов) 2) увеличить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
1) Нужно сделать комментарии как на картинке. [url=http://prntscr.com/pp8yk8]http://prntscr.com/pp8yk8[/url] (+адаптировать под разные разрешения экрана.) Дату изменение на мобилке не выводить - спрятать в css. 2) автор - добавит в админке в записи, дополнительное поле автор - если ...Завершен4 года назад
- $150
Нужно сделать редизайн сайта. Нужно сверстать и натянуть сайт согласно дизайну на движок wordpress.+ сделать сайт адаптивным Сделать тесты и опросы. Требования: 1) чистый валидный код (html5 ) 2) Быстрая скорость загрузки Проверяю на [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url](80+) Макет дизайна сделан в psd Оплата после выполнения работы или ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта. Нужно сверстать и натянуть сайт согласно дизайну на движок wordpress.+ сделать сайт адаптивным Сделать тесты и опросы. Требования: 1) чистый валидный код (html5 ) 2) Быстрая скорость загрузки Проверяю на [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url](80+) Макет дизайна сделан в psd Оплата после выполнения работы ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно опубликовать 10 статей. - срок 1-2 дня Требование: Умение работать с WordPress Основы html Внимательность. уметь подбирать красивые картинки Задача: Заливать и оформлять информационную статью в админке WP. 1) Красиво и чисто залить текст ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад