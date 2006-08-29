Необходимо собрать данные с нескольких сайтов-каталогов (2-4 штуки) и сконвертировать в удобочитаемый формат (например XML). Структура каталогов средней степени сложности. Обычно двухуровневая, но бывают исключения. Набор представленных данных несколько различается от сайта к сайту. Названия и ...