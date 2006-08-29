Custom PHP Job
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
15 лет назад
Custom PHP Job
Необходимо собрать данные с нескольких сайтов-каталогов (2-4 штуки) и сконвертировать в удобочитаемый формат (например XML). Структура каталогов средней степени сложности. Обычно двухуровневая, но бывают исключения. Набор представленных данных несколько различается от сайта к сайту. Названия и ...
Требуется разработать оболочку для web-сайта на Visual C++ (версия подлежит согласованию). 1. Программа работает с помощью встроенного браузера на базе движков IE и Mozilla на выбор пользователя (т.е. нужно реализовать оба варианта). Данные поступают c сервера (результаты ...