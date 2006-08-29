denism7

Makarov Denis denism7

 
NaN летРоссия/Астрахань
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Автоматический сбор данных из каталогов

    Необходимо собрать данные с нескольких сайтов-каталогов (2-4 штуки) и сконвертировать в удобочитаемый формат (например XML). Структура каталогов средней степени сложности. Обычно двухуровневая, но бывают исключения. Набор представленных данных несколько различается от сайта к сайту. Названия и ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Оболочка для сайта

    $500

    Требуется разработать оболочку для web-сайта на Visual C++ (версия подлежит согласованию). 1. Программа работает с помощью встроенного браузера на базе движков IE и Mozilla на выбор пользователя (т.е. нужно реализовать оба варианта). Данные поступают c сервера (результаты ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад