denismen

Денис denismen

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Небольшая доработка сайта

    Необходимо на сайте: http://super-attraction.ru/category/katalog/produktsiya/aerohokkei-i-nastolnye-attraktsiony доработать менюшку с цифрами 1, 2, 3 ... (переходы по страницам). Она должна быть как например на странице: http://super-attraction.ru/category/katalog/produktsiya/video-attraktsiony

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта. ТЗ есть

    $40

    Необходимо создать сайт. Есть макеты страниц, есть ТЗ. Сроки сжатые. Возможно дальнейшее сотрудничество по созданию/доработки сайтов

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад