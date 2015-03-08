Добрый день! Требуется создать интернет магазин по тематике мебель. Необходима информация по стоимости и времени. Подробности по скайпу.
Интернет-магазины24 заявки
Закрыт
10 лет назад
Добрый день! Требуется создать интернет магазин по тематике мебель. Необходима информация по стоимости и времени. Подробности по скайпу.
Необходимо вылечить сайт от вируса www.compbuild.net Есть бэкап сайта 2-х месячной давности
Необходимо на сайте: http://super-attraction.ru/category/katalog/produktsiya/aerohokkei-i-nastolnye-attraktsiony доработать менюшку с цифрами 1, 2, 3 ... (переходы по страницам). Она должна быть как например на странице: http://super-attraction.ru/category/katalog/produktsiya/video-attraktsiony
Необходимо создать сайт. Есть макеты страниц, есть ТЗ. Сроки сжатые. Возможно дальнейшее сотрудничество по созданию/доработки сайтов