Необходимо на сайте: http://super-attraction.ru/category/katalog/produktsiya/aerohokkei-i-nastolnye-attraktsiony доработать менюшку с цифрами 1, 2, 3 ... (переходы по страницам). Она должна быть как например на странице: http://super-attraction.ru/category/katalog/produktsiya/video-attraktsiony