denispivovar

Денис denispivovar

 
19 летГермания/Штутгарт
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Видео монтажёр и эксперт в маркетенке(копирайтинг, Meta, Google, TikTok)

Занимаюсь видео обработкой и монтажём уже 5 лет. На данный момент упор идёт на видео для конвертации покупателей(TikTok, YouTube, Instagram).

Маркетингом, успешно, занимаюсь около полугода. Основное направление- Facebook Ads. Второстепенные- TikTok, Google.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
OlgaFirs
Ольга 
35 летУкраина
год в сервисе
Была
7 часов назад
$1
10 баллов
год назад
Подготовка и публикация статьи на английском в Wordpress
Приятно работать с Денисом, быстрая коммуникация, старательный исполниитель - рекомендую! Спасибо!
Ольга от лично объясняет поставленные задачи. Рекомендую.
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