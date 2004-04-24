Видео монтажёр и эксперт в маркетенке(копирайтинг, Meta, Google, TikTok)
Занимаюсь видео обработкой и монтажём уже 5 лет. На данный момент упор идёт на видео для конвертации покупателей(TikTok, YouTube, Instagram).
Маркетингом, успешно, занимаюсь около полугода. Основное направление- Facebook Ads. Второстепенные- TikTok, Google.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
50%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Приятно работать с Денисом, быстрая коммуникация, старательный исполниитель - рекомендую! Спасибо!
Ответный отзыв
Ольга от лично объясняет поставленные задачи. Рекомендую.