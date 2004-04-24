Видео монтажёр и эксперт в маркетенке(копирайтинг, Meta, Google, TikTok)

Занимаюсь видео обработкой и монтажём уже 5 лет. На данный момент упор идёт на видео для конвертации покупателей(TikTok, YouTube, Instagram).

Маркетингом, успешно, занимаюсь около полугода. Основное направление- Facebook Ads. Второстепенные- TikTok, Google.