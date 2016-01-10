denyskutsak

Денис denyskutsak

 
28 летУкраина/Винница
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Grub boot selector
Не смотря на довольно хлопотный проект и небольшой бюджет Денис приложил много усилий для решения задачи, рекомендую.
Понятна постановка задачи, быстро отвечает на вопросы, приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Программа на Visual Studio C++ WinAPI Win32
Спасибо за работу. Всегда на связи. Проект сдан в срок. Рекомендую
Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв