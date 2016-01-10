—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Не смотря на довольно хлопотный проект и небольшой бюджет Денис приложил много усилий для решения задачи, рекомендую.
Ответный отзыв
Понятна постановка задачи, быстро отвечает на вопросы, приятно сотрудничать.
$40
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за работу. Всегда на связи. Проект сдан в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Доволен сотрудничеством.