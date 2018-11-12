Grub boot selector

Необходимо написать на С# .NET приложение со следующим функционалом

1. загружает локальный файл с:/grub_selector.json со следующим содержимым

[

0: "Windows XP",

1: "Windows 7",

....

x: 'Еще какая то строка'

]

2. Висит в трее и по нажатию правой кнопки выводит попап, в нем все опции из json файла

3. При выборе опции прописывает в grub выбранную default систему и перегружает комп