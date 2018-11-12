Grub boot selector

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен1 заявка189 просмотров

Необходимо написать на С# .NET приложение со следующим функционалом

1. загружает локальный файл с:/grub_selector.json со следующим содержимым

[

    0: "Windows XP",

    1: "Windows 7",

    ....

    x: 'Еще какая то строка'

]

2. Висит в трее и по нажатию правой кнопки выводит попап, в нем все опции из json файла

3. При выборе опции прописывает в grub выбранную default систему и перегружает комп

7 лет назад
zhil
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

denyskutsak
Денис 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
60 дней
Не смотря на довольно хлопотный проект и небольшой бюджет Денис приложил много усилий для решения задачи, рекомендую.
Понятна постановка задачи, быстро отвечает на вопросы, приятно сотрудничать.

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denyskutsak
Денис 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад