Здравствуйте. Срочно требуется развернуть систему (напишу в ЛС) на linux (centos7) по готовой инструкции вроде: Шаг 1: Подготовка yum install yum-utils centos-release-scl epel-release yum-config-manager --enable rhel-server-rhscl-7-rpms yum install devtoolset-6 git ...
VPS настроить socks5 -> vpn (pptp)
Необходимо настроить на чистом VPS (ОС linux, дистрибутив не важен) прокси сервер socks5, который будет заворачивать весь входящий трафик на vpn (pptp) соединение (тунель).
В результате нужно получить:
Прокси 10.10.10.XX:1080 при подключении к которому пользователь получает доступ в интернет через vpn.
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