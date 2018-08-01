VPS настроить socks5 -> vpn (pptp)

Необходимо настроить на чистом VPS (ОС linux, дистрибутив не важен) прокси сервер socks5, который будет заворачивать весь входящий трафик на vpn (pptp) соединение (тунель).

В результате нужно получить:

Прокси 10.10.10.XX:1080 при подключении к которому пользователь получает доступ в интернет через vpn.