Срочно требуется программист (работа с ssh на linux, centos7)

Здравствуйте.

Срочно требуется развернуть систему (напишу в ЛС) на linux (centos7) по готовой инструкции вроде:

﻿Шаг 1: Подготовка

yum install yum-utils centos-release-scl epel-release

yum-config-manager --enable rhel-server-rhscl-7-rpms

yum install devtoolset-6 git zlib-devel cmake3 wget

и т.д.

Важно только человек со знаниями в этой области (SSH, Linux и т.д.) т.к. программист который занимается сайтостроением и идеально знает php и т.п. - с этим справиться не смог!