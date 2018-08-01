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Срочно требуется программист (работа с ssh на linux, centos7)
Здравствуйте.
Срочно требуется развернуть систему (напишу в ЛС) на linux (centos7) по готовой инструкции вроде:
Шаг 1: Подготовка
yum install yum-utils centos-release-scl epel-release
yum-config-manager --enable rhel-server-rhscl-7-rpms
yum install devtoolset-6 git zlib-devel cmake3 wget
и т.д.
Важно только человек со знаниями в этой области (SSH, Linux и т.д.) т.к. программист который занимается сайтостроением и идеально знает php и т.п. - с этим справиться не смог!
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