Требуется человек для поддержки проекта Angular+Node.js

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Требуется человек для поддержки проекта

Требуется человек на аутстаффинг\аутсорсинг для поддержки проекта Angular+Node.js.

Самый удобный вариант: пишите на eroshenko.yaroslav gmail.com, прилагая текст объявления.

AngularNode.js
7 лет назад
yeroshenko
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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