Базовое внедрение AmoCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка154 просмотра

По диаграмме процесса продажи:

(1) Настроить воронку продаж

(2) Настроить поля карточек сделки и клиента

(3) Настроить автоматическую постановку задач

(4) Подключить сайт на Bitrix24

(5) Провести обучение менеджеров по Skype

(6) Записать обучающее видео.

Если хорошо выполнено - следующий заказ получаете без конкурса. В очереди еще три проекта.

Требования к исполнителю - опыт выполнения таких работ

AmoCRM
7 лет назад
garintheengineer
Илья 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров