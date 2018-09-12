Программа файловый менеджер

Мы занимаемся продажей цифровых фото, нужна программа для работы и контроля продавцов.

Идея в следующем: человек выбрал нужные фото, продавец отложил их в отдельную папочку, но просто записать на флешку или DVD он их не может, он должен открыть внешний диск в нашей программе, но переписать фото на внешний носитель он сможет только после того как заполнит простую форму (ФИО покупателя, телефон, сумма продажи) и тогда программа дает скопировать файлы, при этом записывая операцию в лог, в лог должно записываться (номер операции, ФИО продавца, данные формы, обязательно имена копируемых файлов).

функционал:

1 - блокировка записи с жесткого диска на внешние носители всего компьютера любыми программами кроме нашей

2 - запись с внешних носителей на жесткий диск блокироваться не должна

3 - работа внутри компьютера ни как не ограничивается (создание файлов копирования удаления и т.д.)

4 - разрешение записи с жесткого диска на внешний носитель только после заполнения формы с 3-мя обязательными полями (ФИО покупателя, телефон покупателя, сумма продажи)

5 - запись лога операций ( номер операции по порядку, ФИО продавца, данные формы, обязательно имена копируемых файлов) лог на каждую сессию отдельный.

6 - программа автоматически суммирует поле формы "Сумма продажи" и выводит результат в своем интерфейсе

7 - при запуске программа просит ввести ФИО продавца и две кнопки или галочки (продолжить сессию, начать новую сессию) соответственно продолжает предыдущий лог или начинает новый и отсюда и вывод в интерфейсе суммы продаж (продолжать старую сумму или начинать с нуля) (это надо на случай многодневных сессий или необходимости перезапуска компьютера)

8 - Операционная система windows 7

Жду предложения с бюджетом и сроками исполнения.