Программа файловый менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен2 заявки201 просмотр

Мы занимаемся продажей цифровых фото, нужна программа для работы и контроля продавцов.

Идея в следующем: человек выбрал нужные фото, продавец отложил их в отдельную папочку, но просто записать на флешку или DVD он их не может, он должен открыть внешний диск в нашей программе, но переписать фото на внешний носитель он сможет только после того как заполнит простую форму (ФИО покупателя, телефон, сумма продажи) и тогда программа дает скопировать файлы, при этом записывая операцию в лог, в лог должно записываться (номер операции, ФИО продавца, данные формы, обязательно имена копируемых файлов).  

функционал:

1 - блокировка записи с жесткого диска на внешние носители всего компьютера любыми программами кроме нашей 

2 - запись с внешних носителей на жесткий диск блокироваться не должна

3 - работа внутри компьютера ни как не ограничивается (создание файлов копирования удаления и т.д.)

4 - разрешение записи с жесткого диска на внешний носитель только после заполнения формы с 3-мя обязательными полями (ФИО покупателя, телефон покупателя, сумма продажи)

5 - запись лога операций ( номер операции по порядку,  ФИО продавца, данные формы, обязательно имена копируемых файлов) лог на каждую сессию отдельный.

6 - программа автоматически суммирует поле формы "Сумма продажи" и выводит результат в своем интерфейсе

7 -  при запуске программа просит ввести ФИО продавца и две кнопки или галочки (продолжить сессию, начать новую сессию) соответственно продолжает предыдущий лог или начинает новый и отсюда и вывод в интерфейсе суммы продаж (продолжать старую сумму или начинать с нуля) (это надо на случай многодневных сессий или необходимости перезапуска компьютера)

8 - Операционная система windows 7 

Жду предложения с бюджетом и сроками исполнения. 

7 лет назад
morgan_dp
45 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
14 дней
Все требования по ТЗ выполнены , быстро и оперативно, рекомендую!
Хороший заказчик. Оперативная оплата, четкое ТЗ.

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BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад