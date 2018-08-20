Нужна простая программа для выполнения простейшего действия

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен18 заявок298 просмотров

Нужна программа для добавления данных которые я укажу в те тектосвые файлы путь к которым я также укажу.

Более детальное описание при личном общении.

7 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
1 день
Отличный программист. Рекомендую.
Я человеку отдал программу раньше оплаты ввиду его большого количества положительных отзывов. И не ошибся. Присоединяюсь к остальным. Мнение о человеке хорошее. Объяснил всё доступно, что хотел. Проверил программу, оплатил. Вопросов и претензий нет. Спасибо за интересное задание

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад