Доработка существующего проекта. Программист PHP, HTML, Java.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок161 просмотр

Доработка существующего проекта rate-and-go.com/ 

1. Адаптация сайта под регион США – метрические величины. 

2. Создание кабинета пользователя или интеграция коробочного решения. 

3. Изменение структуры сайта. 

HTMLJavaPHP
7 лет назад
EvgenU
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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