denzjama

Денис Замалетдинов denzjama

 
35 летРоссия/Азнакаево
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Редизайн flash-баннера

    Необходимо обновить дизайн баннера. Баннер отлично работает, у него прекрасные текстовки и основной месседж, но он морально устарел и примелькался. Нужно переделать дизайн в уникальном интересном и цепляющем стиле. Скриншот старого баннера в приложении. Пример хорошего ...

    Flash
    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка рекламного макета в купюрной стилистике

    Необходимо разработать рекламный макет, пример технического исполнения в приложении. Картинка альпиниста есть, купленная со стока. Требуемое разрешение макета - 300 dpi. Основное пожелание: нужно сделать макет чуть более похожим на настоящие деньги, чем то, что в примере. Пишите ...

    Наружная реклама8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для школьной газеты

    $15

    Необходимо нарисовать логотип для школьной газеты. Концепция примерно следующая: Логотип состоит из 3 частей: слова Time, часов в стиле HTC сj временем 14:15 и слоганом "Пришло наше время!" Набросок логотипа и пример часов в приложении. Бюджет чем меньше, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка визуализации для РК бренда на Forex

    $1000

    Необходимо разработать визуализацию для новой рекламной кампании одного из ведущих брендов на рынке Forex. Бриф: 1. Бренд. Мировой бренд, один из ведущих на рынке Forex. Существует более 20 лет, активен на рынке 10 лет. Имеет репутацию ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовка глобуса с купюрами в 3D

    Необходимо отрисовать в 3D глобус с континентами в фактуре купюр (см. приложение) для обложки книги и отдельно такой же земной шар для размещения на CD. Размер A3, разрешение 300 dpi. Пишите цену и сроки, пожалуйста.

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос статей с разных сайтов

    Необходимо перенести около 200 статей с одного ресурса на другой под разными зарегистрированными пользователями (имитация активности пользователей на сайте). Пример статьи: http://old.guitart.ru/gtars/setu-floyd-rose/ Пишите цены и сроки, плиз.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвижение гитарного ресурса

    Необходимо продвижение коллективного блога про гитары. Нужен прогон по соцзакладкам, по каталогам, по доскам и т.п. + SEO и продвижение в поисковиках. Целевая аудитория примерно 150 000 активных пользователей. В основном обитают на http://www.musicforums.ru/ и ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Элементы соцсетей на Drupal

    Требуется реализовать на друпал-сайте социальную составляющую: дружба пользователей и профиль. В первой части необходимо: - Создание групп (по сути только коллективный блог + страница информации); - Возможность френдить пользователей и группы; - Френдлента; - Уведомления на почту о френдовании, о ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-сервис по сбору денег

    $1000

    Нужно спрограммировать сайт для сбора денег на мечты. Миссия проекта: предоставить социально активным людям сервис, помогающий накопить на свои материальные мечты. Внешне: интернет-портал, накрепко завязанный с популярными социальная сетями, на котором пользователь размещает информацию о своих мечтах и активно ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Элементы соцсетей на Drupal

    Требуется реализовать на друпал-сайте социальную составляющую: дружба пользователей и профиль. В первой части необходимо: - Создание групп (по сути только коллективный блог + страница информации); - Возможность френдить пользователей и группы; - Френдлента; - Уведомления на почту о френдовании, о ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка макета в 3D

    Необходимо визуализировать в 3D фрукт - апельсин с листиками в виде купюр. Примерная картинка в приложении. Листики должны быть с днежной фактурой - доллар и евро.

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание флеш-баннера для сайта

    Сценарий: Слайд 1: На экране некий персонаж разбивает молотком (одним ударом) банку с деньгами. Среди осколков появляется несколько мелких монеток. Персонаж берет монетку и разочарованно на нее смотрит. Сверху появляется фраза: "Зачем мечтать о больших деньгах?" Слайд ...

    Баннер для сайта
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка макета сайта

    $20

    Нужно красиво отрисовать макет сайта. То есть в прикрепленном файле мое видение сайта и структура, а ваша задача - отрисовать все это по-дизайнерски и может быть дополнить макет какими-то своими идеями.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка прикольного приложения для iPhone

    $200

    Надо написать приложение, которое бы при нажатии на иконку постило в твиттер, фейсбук, вконтакте и тп сообщение "Гребаные пробки! На (Ленинском проспекте)." В базе приложения можно добавлять свои прилагательные (дебильные тупые, плохие пробки), слово "пробки" ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание копии сайта

    Необходимо спрограммировать сайт, похожий на http://assholepopulation.com/ Пишите ваши предложения по цене, если все будет адекватно - пообщаемся через почту.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-сервис по сбору денег на мечты

    Нужно спрограммить сайт-аналог www.dreambank.org. Миссия проекта: предоставить социально активным людям сервис, помогающий накопить на свои материальные мечты. Внешне: интернет-портал, накрепко завязанный с популярными социальная сетями, на котором пользователь размещает информацию о своих мечтах и активно привлекает друзей и родственников для ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • HDR Maker

    $350

    Необходимо спрограммить сайт, на котором юзер мог бы сделать из обычной фотографии HDR. HDR - это изображение с высоким динамическим диапазоном: Очень часто на фотографиях сложно добиться проработки всех деталей: что-нибудь обязательно выпадет. Например, если делать ...

    Photoshop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
kvickydesign
Виктория 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$9
10 баллов
12 лет назад
Логотип для школьной газеты
Понравилось работать с Денисом. Четкое задание, быстрая оплата, оперативно отвечал на сообщения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Отличный исполнитель, работает четко и быстро, рекомендую.
Ответный отзыв
MatArt
Матвей 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Картинка для подложки в Twitter
Хороший заказчик, очень доволен сотрудничеством и надеюсь на дальнейшее. Вовремя принял и оплатил проект. Все супер.
Отличный исполнитель, предложил несколько вариантов, с работой не тянул, к правкам не придирался) Работу выполнил здорово.
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