Необходимо обновить дизайн баннера. Баннер отлично работает, у него прекрасные текстовки и основной месседж, но он морально устарел и примелькался. Нужно переделать дизайн в уникальном интересном и цепляющем стиле. Скриншот старого баннера в приложении. Пример хорошего ...
- Баннеры15 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать рекламный макет, пример технического исполнения в приложении. Картинка альпиниста есть, купленная со стока. Требуемое разрешение макета - 300 dpi. Основное пожелание: нужно сделать макет чуть более похожим на настоящие деньги, чем то, что в примере. Пишите ...Наружная реклама8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Необходимо нарисовать логотип для школьной газеты. Концепция примерно следующая: Логотип состоит из 3 частей: слова Time, часов в стиле HTC сj временем 14:15 и слоганом "Пришло наше время!" Набросок логотипа и пример часов в приложении. Бюджет чем меньше, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Необходимо разработать визуализацию для новой рекламной кампании одного из ведущих брендов на рынке Forex. Бриф: 1. Бренд. Мировой бренд, один из ведущих на рынке Forex. Существует более 20 лет, активен на рынке 10 лет. Имеет репутацию ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо отрисовать в 3D глобус с континентами в фактуре купюр (см. приложение) для обложки книги и отдельно такой же земной шар для размещения на CD. Размер A3, разрешение 300 dpi. Пишите цену и сроки, пожалуйста.3D-графика16 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать дизайн для контакта. Нужно сделать 2 картинки. Одна шириной 370px, другая 200х315Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать картинку для подложки в TWITTER. Примерная картинка в приложении. Пишите цену и сроки.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо перевести сайт www.guitart.ru на английский язык. Полностью все элементы сайта + около 100 статей. Пишите, пожалуйста, цену и сроки.Переводы21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо перенести около 200 статей с одного ресурса на другой под разными зарегистрированными пользователями (имитация активности пользователей на сайте). Пример статьи: http://old.guitart.ru/gtars/setu-floyd-rose/ Пишите цены и сроки, плиз.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо продвижение коллективного блога про гитары. Нужен прогон по соцзакладкам, по каталогам, по доскам и т.п. + SEO и продвижение в поисковиках. Целевая аудитория примерно 150 000 активных пользователей. В основном обитают на http://www.musicforums.ru/ и ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется реализовать на друпал-сайте социальную составляющую: дружба пользователей и профиль. В первой части необходимо: - Создание групп (по сути только коллективный блог + страница информации); - Возможность френдить пользователей и группы; - Френдлента; - Уведомления на почту о френдовании, о ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужно спрограммировать сайт для сбора денег на мечты. Миссия проекта: предоставить социально активным людям сервис, помогающий накопить на свои материальные мечты. Внешне: интернет-портал, накрепко завязанный с популярными социальная сетями, на котором пользователь размещает информацию о своих мечтах и активно ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется реализовать на друпал-сайте социальную составляющую: дружба пользователей и профиль. В первой части необходимо: - Создание групп (по сути только коллективный блог + страница информации); - Возможность френдить пользователей и группы; - Френдлента; - Уведомления на почту о френдовании, о ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо визуализировать в 3D фрукт - апельсин с листиками в виде купюр. Примерная картинка в приложении. Листики должны быть с днежной фактурой - доллар и евро.3D-графика1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Сценарий: Слайд 1: На экране некий персонаж разбивает молотком (одним ударом) банку с деньгами. Среди осколков появляется несколько мелких монеток. Персонаж берет монетку и разочарованно на нее смотрит. Сверху появляется фраза: "Зачем мечтать о больших деньгах?" Слайд ...Баннеры10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужно красиво отрисовать макет сайта. То есть в прикрепленном файле мое видение сайта и структура, а ваша задача - отрисовать все это по-дизайнерски и может быть дополнить макет какими-то своими идеями.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $200
Надо написать приложение, которое бы при нажатии на иконку постило в твиттер, фейсбук, вконтакте и тп сообщение "Гребаные пробки! На (Ленинском проспекте)." В базе приложения можно добавлять свои прилагательные (дебильные тупые, плохие пробки), слово "пробки" ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо спрограммировать сайт, похожий на http://assholepopulation.com/ Пишите ваши предложения по цене, если все будет адекватно - пообщаемся через почту.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно спрограммить сайт-аналог www.dreambank.org. Миссия проекта: предоставить социально активным людям сервис, помогающий накопить на свои материальные мечты. Внешне: интернет-портал, накрепко завязанный с популярными социальная сетями, на котором пользователь размещает информацию о своих мечтах и активно привлекает друзей и родственников для ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $350
Необходимо спрограммить сайт, на котором юзер мог бы сделать из обычной фотографии HDR. HDR - это изображение с высоким динамическим диапазоном: Очень часто на фотографиях сложно добиться проработки всех деталей: что-нибудь обязательно выпадет. Например, если делать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад