:CV: Curriculum Vitae RUS

200506261310.00 KOI8,UNIX

E-mail: [email protected],

1. Профессиональная деятельность:

Администратор сети и серверов на базе Unix;

ANSI С / Perl программист.

2. Образование:

УГТУ УПИ Факультет Информационных Технологий

Специальность"Инженер-программист"

Иностранные языки: технический английский - свободно.

3. Профессиональные навыки:

3.1 Администрирование:

ОС Windows 9x, nt4.0 с 1996 г.;

ОС Vax/VMS(Virtual Memory System) с 1996 г.;

ОС Windows XP/2k(Active Directory, IIS, etc...);

ОС Linux с 1999 г.;

ОС FreeBSD с 2001 г.;

ОС OpenBSD с 2002 г.;

ОС NetBSD с 2002 г.;

опыт работы С ОС Solaris на SUN платформах;

навыки по установке, администрированию и модернизации

распространенного сетевого ПО под Unix, опыт установки и

администрирования системы виртуализации серверов "jail";

пользовательские познания в MacOS, опыт установки, настройки сети,

firewall и другого программного обеспечения.

3.2 Языки программирования:

Perl - с 1999 года (основной рабочий язык на данный момент),

fortran - с 1996 года,

pascal, delphi - с 1998 года,

asp - с 2001 года,

ansi C - с 1999 года,

php - с 2002 года,

HTML/CSS, DHTML, Javascript - с 1999 года.

3.3 СУБД:

MySQL, FireBird, FoxPro - администрирование; Oracle - на уровне

пользователя.

3.4 Другие виды деятельности:

- опыт ведения разработки в группе, использования и администрирования

таких продуктов как cvs и subversion;

- опыт руководящей и организационной деятельности;

- опыт прокладки сетей разного типа и работ с оптоволокном;

- опыт построения сетей, настройки маршрутизации и роутинга,

знание транспортного уровня: протоколов tcp/ip, udp;

- опыт сборки, как пользовательских машин, так и серверных платформ.

4. Авторские разработки:

4.1 Биллинговая система(perl) оттестированная и работающая на данный

момент в одной достаточно крупной локальной сети (~ 2500

пользователей).

4.2 Система видеосервера для локальной сети.

4.3 Безрефрешный чат, написанный на перле (не CGI! - Основа - демон

который сам обрабатывает подключения!! подробнее - см. ниже)

4.4 Сервис Чатов основанный на базе приведенного выше проекта (языки: c,

perl)

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4.1 Биллинговая система:

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Биллинговая система(perl), оттестированная и работающая на данный момент в

достаточно крупной локальной сети (~ 2500 пользователей),

vpn mpd|pptp; ipfw|iptables, ipnat, работает на нескольких демонах(демон

обработки правил firewall, демон авторизаций, демон проверки статистики

подключений и логирования, демон проверки счетовых балансов пользователей,

автоматической блокировки/разблокировки пользователей и снятия абонентской

платы и платы за трафик, контрольные демоны(два), списки тарифов и классов

трафика).

В биллинге используется настраиваемый интерфейс пользователя,

административный интерфейс с удобными типами поиска, возможна автоматизация

работы различных операций биллинга.

Модульность проекта даёт возможность простому его изменению и дописыванию,

но есть и много минусов, поскольку это мой первый биллинг.

4.2 Система видеосервера:

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Система видеосервера для локальной сети. Это автоматизированная система

каталога фильмов и ПО, с большими возможностями поиска, естественно, с

использованием regexp. Система содержит в себе несколько буферных зон

(scsi raid и ide архив). Учитывая, что основной износ ide идёт при

одновременном чтении нескольких файлов, было принято решение создать

буферную зону в 70Gb на двух scsi raid-ах по 35Gb каждый.

Когда пользователь запрашивает какой-либо фильм, система проверяет есть

ли этот фильм в буферной зоне, и, если есть, перенаправляет пользователя

на автоматическую загрузку с ftp сервера из этой зоны. Если нет, то его

запрос помещается в очередь.

Скорость копирования из IDE архива в буферную зону составляет примерно

20Mb/sec, поэтому период ожидания при копировании одного фильма ~700Mb

примерно 30-40 сек.

Пользователю выводится сообщение:

- его место в очереди на загрузку

- сколько времени ждать до начала загрузки фильма.

Каждые 10 секунд у него обновляется эта страница, и пользователь видит

своё продвижение по очереди. Как только нужный фильм скопировался,

пользователю открывается возможность закачки, со скоростью ~ 2Мb/сек.

Контролирует очередь закачки специальный демон.

4.3 Чат безрефрешный:

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Чат, написанный на perl, представляет собой отдельный web-сервер,

работающий на определенном порту, и обрабатывающий подключения. Использует

идею активного коннекта (страница сообщений никогда не загружается до

конца, в нее постепенно догружаются новые сообщения).

Основная особенность: чат работает на трех демонах в *nix среде, демоны

общаются между собой через unix socket.

Демоны:

1) Демон чата (открывает порт и обрабатывает подключения пользователей);

2) Демон авторизаций пользователей (знает пароли и сессии пользователей);

3) Демон, который следит за тем, чтобы предыдущие два всегда были включены.

4.4 СЕРВИС ЧАТОВ (Чатсервис):

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Также разрабатывается проект чатсервиса (сервер, поддерживающий возможность

регистраций чатов, подобных описанному выше, в произвольном количестве с

разделёнными базами пользователей и настроек).

Идея создания такого проекта еще немного расширилась до идеи создания

пакета для виртуального хостинга с встроенным "движком"(т.е. есть шаблоны,

есть тексты, все это храниться в специальной virtual file system для

каждого пользователя в своей). К проекту подключены еще три человека, двое из

которых разрабатывают клиентскую часть под ОС windows. Проект также вырос из

идеи, предложенной в инициативной группе initgroup.chat.ru и разрабатываемой

ранее.

Это проект некоторой виртуальной машины, которая может поддерживать работу

нескольких сайтов, дизайн которых задается шаблонами, а контент - текстовыми

документами, динамически вставляемыми в шаблоны при просмотре сайтов.

Интерфейс администратора для управления списками пользователей и текстовыми

документами на сайтах так же задается шаблонами.

Пока проект находиться на стадии тестирования - по заявкам и обоснованию

могут быть открыты другие чаты для различных пользователей бесплатно:)

На данном этапе пользователю предоставляется shell доступ к серверу,

который вскоре сменится на административный удобный web-интерфейс.

regards, rufos@