:CV: Curriculum Vitae RUS
200506261310.00 KOI8,UNIX
E-mail: [email protected],
1. Профессиональная деятельность:
Администратор сети и серверов на базе Unix;
ANSI С / Perl программист.
2. Образование:
УГТУ УПИ Факультет Информационных Технологий
Специальность"Инженер-программист"
Иностранные языки: технический английский - свободно.
3. Профессиональные навыки:
3.1 Администрирование:
ОС Windows 9x, nt4.0 с 1996 г.;
ОС Vax/VMS(Virtual Memory System) с 1996 г.;
ОС Windows XP/2k(Active Directory, IIS, etc...);
ОС Linux с 1999 г.;
ОС FreeBSD с 2001 г.;
ОС OpenBSD с 2002 г.;
ОС NetBSD с 2002 г.;
опыт работы С ОС Solaris на SUN платформах;
навыки по установке, администрированию и модернизации
распространенного сетевого ПО под Unix, опыт установки и
администрирования системы виртуализации серверов "jail";
пользовательские познания в MacOS, опыт установки, настройки сети,
firewall и другого программного обеспечения.
3.2 Языки программирования:
Perl - с 1999 года (основной рабочий язык на данный момент),
fortran - с 1996 года,
pascal, delphi - с 1998 года,
asp - с 2001 года,
ansi C - с 1999 года,
php - с 2002 года,
HTML/CSS, DHTML, Javascript - с 1999 года.
3.3 СУБД:
MySQL, FireBird, FoxPro - администрирование; Oracle - на уровне
пользователя.
3.4 Другие виды деятельности:
- опыт ведения разработки в группе, использования и администрирования
таких продуктов как cvs и subversion;
- опыт руководящей и организационной деятельности;
- опыт прокладки сетей разного типа и работ с оптоволокном;
- опыт построения сетей, настройки маршрутизации и роутинга,
знание транспортного уровня: протоколов tcp/ip, udp;
- опыт сборки, как пользовательских машин, так и серверных платформ.
4. Авторские разработки:
4.1 Биллинговая система(perl) оттестированная и работающая на данный
момент в одной достаточно крупной локальной сети (~ 2500
пользователей).
4.2 Система видеосервера для локальной сети.
4.3 Безрефрешный чат, написанный на перле (не CGI! - Основа - демон
который сам обрабатывает подключения!! подробнее - см. ниже)
4.4 Сервис Чатов основанный на базе приведенного выше проекта (языки: c,
perl)
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4.1 Биллинговая система:
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Биллинговая система(perl), оттестированная и работающая на данный момент в
достаточно крупной локальной сети (~ 2500 пользователей),
vpn mpd|pptp; ipfw|iptables, ipnat, работает на нескольких демонах(демон
обработки правил firewall, демон авторизаций, демон проверки статистики
подключений и логирования, демон проверки счетовых балансов пользователей,
автоматической блокировки/разблокировки пользователей и снятия абонентской
платы и платы за трафик, контрольные демоны(два), списки тарифов и классов
трафика).
В биллинге используется настраиваемый интерфейс пользователя,
административный интерфейс с удобными типами поиска, возможна автоматизация
работы различных операций биллинга.
Модульность проекта даёт возможность простому его изменению и дописыванию,
но есть и много минусов, поскольку это мой первый биллинг.
4.2 Система видеосервера:
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Система видеосервера для локальной сети. Это автоматизированная система
каталога фильмов и ПО, с большими возможностями поиска, естественно, с
использованием regexp. Система содержит в себе несколько буферных зон
(scsi raid и ide архив). Учитывая, что основной износ ide идёт при
одновременном чтении нескольких файлов, было принято решение создать
буферную зону в 70Gb на двух scsi raid-ах по 35Gb каждый.
Когда пользователь запрашивает какой-либо фильм, система проверяет есть
ли этот фильм в буферной зоне, и, если есть, перенаправляет пользователя
на автоматическую загрузку с ftp сервера из этой зоны. Если нет, то его
запрос помещается в очередь.
Скорость копирования из IDE архива в буферную зону составляет примерно
20Mb/sec, поэтому период ожидания при копировании одного фильма ~700Mb
примерно 30-40 сек.
Пользователю выводится сообщение:
- его место в очереди на загрузку
- сколько времени ждать до начала загрузки фильма.
Каждые 10 секунд у него обновляется эта страница, и пользователь видит
своё продвижение по очереди. Как только нужный фильм скопировался,
пользователю открывается возможность закачки, со скоростью ~ 2Мb/сек.
Контролирует очередь закачки специальный демон.
4.3 Чат безрефрешный:
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Чат, написанный на perl, представляет собой отдельный web-сервер,
работающий на определенном порту, и обрабатывающий подключения. Использует
идею активного коннекта (страница сообщений никогда не загружается до
конца, в нее постепенно догружаются новые сообщения).
Основная особенность: чат работает на трех демонах в *nix среде, демоны
общаются между собой через unix socket.
Демоны:
1) Демон чата (открывает порт и обрабатывает подключения пользователей);
2) Демон авторизаций пользователей (знает пароли и сессии пользователей);
3) Демон, который следит за тем, чтобы предыдущие два всегда были включены.
4.4 СЕРВИС ЧАТОВ (Чатсервис):
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Также разрабатывается проект чатсервиса (сервер, поддерживающий возможность
регистраций чатов, подобных описанному выше, в произвольном количестве с
разделёнными базами пользователей и настроек).
Идея создания такого проекта еще немного расширилась до идеи создания
пакета для виртуального хостинга с встроенным "движком"(т.е. есть шаблоны,
есть тексты, все это храниться в специальной virtual file system для
каждого пользователя в своей). К проекту подключены еще три человека, двое из
которых разрабатывают клиентскую часть под ОС windows. Проект также вырос из
идеи, предложенной в инициативной группе initgroup.chat.ru и разрабатываемой
ранее.
Это проект некоторой виртуальной машины, которая может поддерживать работу
нескольких сайтов, дизайн которых задается шаблонами, а контент - текстовыми
документами, динамически вставляемыми в шаблоны при просмотре сайтов.
Интерфейс администратора для управления списками пользователей и текстовыми
документами на сайтах так же задается шаблонами.
Пока проект находиться на стадии тестирования - по заявкам и обоснованию
могут быть открыты другие чаты для различных пользователей бесплатно:)
На данном этапе пользователю предоставляется shell доступ к серверу,
который вскоре сменится на административный удобный web-интерфейс.
regards, rufos@