desrek223

Андрей Гармаш desrek223

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Python Software Engineer

Freelance or Part-time (at least 20 hours a week / from $20 per hour)

  • Python, Django, Odoo (OpenERP)
  • Quasar (Vue.js based) framework, jQuery Mobile
  • PostgreSQL, MongoDB
  • Docker
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Отзывы заказчиков

kires0214
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$133
10 баллов
4 года назад
Доработка fleet management Odoo
Как всегда выполнено все на отлично. Приятно работать с грамотными специалистами.
В трёх словах, все просто чудово :) Такого руководителя проекта надо еще очень хорошо поискать! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
kires0214
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$165
10 баллов
4 года назад
Odoo - добатка Fleet management
Отличная работа. Благодарю за предоставленный качественный сервис
Интересный проект, быстрая коммуникация, оплата в сроки. Рекомендую, отличный заказчик!
Ответный отзыв