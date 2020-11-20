Python Software Engineer
Freelance or Part-time (at least 20 hours a week / from $20 per hour)
- Python, Django, Odoo (OpenERP)
- Quasar (Vue.js based) framework, jQuery Mobile
- PostgreSQL, MongoDB
- Docker
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$133
10 баллов
4 года назад
Как всегда выполнено все на отлично. Приятно работать с грамотными специалистами.
Ответный отзыв
В трёх словах, все просто чудово :) Такого руководителя проекта надо еще очень хорошо поискать! Спасибо за сотрудничество!
$165
10 баллов
4 года назад
Отличная работа. Благодарю за предоставленный качественный сервис
Ответный отзыв
Интересный проект, быстрая коммуникация, оплата в сроки. Рекомендую, отличный заказчик!