kires0214

Нурдаулетов kires0214

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$133
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  • Supply Chain Management with Warehouse Management on Odoo

    Требуется разработка Supply Chain Management with Warehouse Management на odoo версий 13-14. Нужна разработка модуля который будет отвечать за цепочку поставок, по принципу "pipeline". Включает в себя процессы и модули Закупок, CRM, упавление договорами, управлением ...

    JavaJavaScriptPython
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Business Process Management system on Odoo

    $400

    Требуется разработка Business Process Management system на odoo версий 13-14. Вкратце, нужен модуль для управления процессами компании. Т.е. в нем будут отображаться workflow компании с рядом критериев, в том числе используемых документов. Основные языки програмирования ...

    JavaJavaScriptPython
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка fleet management Odoo

    $133

    1.                     Поменять стиль карты и вид сайдбара, привести к тому виду, который используется в Odoo – т.е. стандартный вид иерархий 2.                     В настройках разделить omnicomm иtraccar под отдельные настроки, у каждого свое меню в настройках ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Odoo - добатка Fleet management

    $165

    Необходимо в Odoo модуле Fleet добавить карты на которых будет отображаться данные с gps трекеров + трекинг транспортных средств на самой карте. Интеграция gps в Odoo Fleet.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

desrek223
31 год
4 года в сервисе
Был
год назад
$133
10 баллов
4 года назад
Доработка fleet management Odoo
В трёх словах, все просто чудово :) Такого руководителя проекта надо еще очень хорошо поискать! Спасибо за сотрудничество!
Как всегда выполнено все на отлично. Приятно работать с грамотными специалистами.
Ответный отзыв
desrek223
31 год
4 года в сервисе
Был
год назад
$165
10 баллов
4 года назад
Odoo - добатка Fleet management
Интересный проект, быстрая коммуникация, оплата в сроки. Рекомендую, отличный заказчик!
Отличная работа. Благодарю за предоставленный качественный сервис
Ответный отзыв