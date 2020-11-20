Требуется разработка Supply Chain Management with Warehouse Management на odoo версий 13-14. Нужна разработка модуля который будет отвечать за цепочку поставок, по принципу "pipeline". Включает в себя процессы и модули Закупок, CRM, упавление договорами, управлением ...
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$133
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $400
Требуется разработка Business Process Management system на odoo версий 13-14. Вкратце, нужен модуль для управления процессами компании. Т.е. в нем будут отображаться workflow компании с рядом критериев, в том числе используемых документов. Основные языки програмирования ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $133
1. Поменять стиль карты и вид сайдбара, привести к тому виду, который используется в Odoo – т.е. стандартный вид иерархий 2. В настройках разделить omnicomm иtraccar под отдельные настроки, у каждого свое меню в настройках ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $165
Необходимо в Odoo модуле Fleet добавить карты на которых будет отображаться данные с gps трекеров + трекинг транспортных средств на самой карте. Интеграция gps в Odoo Fleet.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$133
10 баллов
4 года назад
В трёх словах, все просто чудово :) Такого руководителя проекта надо еще очень хорошо поискать! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Как всегда выполнено все на отлично. Приятно работать с грамотными специалистами.
$165
10 баллов
4 года назад
Интересный проект, быстрая коммуникация, оплата в сроки. Рекомендую, отличный заказчик!
Ответный отзыв
Отличная работа. Благодарю за предоставленный качественный сервис