destia-leo

Артём destia-leo

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужна статья

    $50

    Добрый день! необходимо написать статью о работе рекламного агентства, целях рекламы и ее движущей силе.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сценарии для ролика

    $50

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! необходимо придумать два сценария к флешроликам, ничего сверхестественного. бюджет указан, просьба писать в аську 377710491, текст задания прикладываю

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем талатливого дизайнера

    Требования к соискателю: Обязательно наличие портфолио! Опыт работы в разработке наружной рекламы. Условия работы: НА ПОСТОЯННУЮ УДАЛЕННУЮ РАБОТУ. Обязанности: Разработка дизайна рекламной продукции, в частности наружной реклам(световые короба,неон)

    Наружная реклама19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад