destia-leo

$50
Добрый день! необходимо написать статью о работе рекламного агентства, целях рекламы и ее движущей силе.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Добрый день! необходимо написать статью о работе рекламного агентства, целях рекламы и ее движущей силе.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! необходимо придумать два сценария к флешроликам, ничего сверхестественного. бюджет указан, просьба писать в аську 377710491, текст задания прикладываю
Требования к соискателю: Обязательно наличие портфолио! Опыт работы в разработке наружной рекламы. Условия работы: НА ПОСТОЯННУЮ УДАЛЕННУЮ РАБОТУ. Обязанности: Разработка дизайна рекламной продукции, в частности наружной реклам(световые короба,неон)