Ищем талатливого дизайнера

Здравствуйте! Периодически (часто) требуется дизайн рекламных проектов В ВЕКТОРЕ. В основном это вывески, банеры, фасады, входные группы. Ищу талантливого дизайнера для постоянного сотрудничества! Обязательная доступность по Skype и e-mail и ICQ. По предоплате не работаю. Схема ...
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Требования к соискателю:
Обязательно наличие портфолио! Опыт работы в разработке наружной рекламы.
Условия работы:
НА ПОСТОЯННУЮ УДАЛЕННУЮ РАБОТУ.
Обязанности:
Разработка дизайна рекламной продукции, в частности наружной реклам(световые короба,неон)
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