Необходим дизайнер!

Компания Cream Team ищет на постоянную работу профессионального дизайнера с опытом работы не менее 5 лет. Требования стандартные, зарплата хорошая и стабильная, работа интересная, график плотный. Выбираем соискателей по резюме и портфолио, после чего проводим собеседования. ЗП ...