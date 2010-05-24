Срочно нужен хороший дизайнер

Компания Cream Team ищет на постоянную работу профессионального дизайнера с опытом работы не менее 5 лет. Требования стандартные, зарплата хорошая и стабильная, работа интересная, график плотный.

Выбираем соискателей по резюме и портфолио, после чего проводим собеседования.

ЗП зависит от уровня соискателя.

Всё присылайте на адрес [email protected]

О нашей компании можете узнать, зайдя на сайт yummy.com.ua и скачав портфолио.