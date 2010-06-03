Технический дизайнер

Компания Cream Team ищет на постоянную работу профессионального дизайнера с опытом работы не менее 5 лет. Требования стандартные, зарплата хорошая и стабильная, работа интересная, график плотный. Выбираем соискателей по резюме и портфолио, после чего проводим собеседования. ЗП ...
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Владение adobe photoshop‚ adobe illustrator‚ adobe inDesign либо другими аналогичными пакетами
Обязанности:
· подготовка и проверка к печати макетов наружной рекламы
· отрисовка векторных схем зданий аэропортов
· верстка печатного издания "справочник пассажира Шереметьево"
· умение подготовить макет к печати
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