Команда дизайнеров для реализации рекл. проекта

Компания приглашает на работу на полный день дизайнера-репрографа: Место работы (производство): ул. Кржижановского - 4, (15 минут м. «Академгородок») Условия работы: 1. график работы: 9-18 2. возможность дополнительных премий з/п на испытательный срок 3500 грн. Основные обязанности: 1. прием, проверка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно провести солидный brain storm. по теме рекламного продвижения и последующей реализации рекламной и маркетинговой программы.
Требования:
- желательно команда, имеющая в составе дизайнера, 3D моделлера (и вообще хорошо если маркетолога)
- понимание реализации макета в вещь (полиграфия, наружная реклама, вывески, баннеры)
- неиспользование клипартов, только свежие идеи
- направления: вектор, 3D модделинг
в соответствии с требованиями отписываемся в комментариях (имеется/не имеется)
после просмотра вашего портфолио я свяжусь с вами.
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