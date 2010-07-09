Команда дизайнеров для реализации рекл. проекта

Нужно провести солидный brain storm. по теме рекламного продвижения и последующей реализации рекламной и маркетинговой программы.

Требования:

- желательно команда, имеющая в составе дизайнера, 3D моделлера (и вообще хорошо если маркетолога)

- понимание реализации макета в вещь (полиграфия, наружная реклама, вывески, баннеры)

- неиспользование клипартов, только свежие идеи

- направления: вектор, 3D модделинг

в соответствии с требованиями отписываемся в комментариях (имеется/не имеется)

после просмотра вашего портфолио я свяжусь с вами.