Дизайнер рекламных проектов

Здравствуйте!

Периодически (часто) требуется дизайн рекламных проектов В ВЕКТОРЕ. В основном это вывески, банеры, фасады, входные группы. Ищу талантливого дизайнера для постоянного сотрудничества! Обязательная доступность по Skype и e-mail и ICQ.

По предоплате не работаю. Схема такая : JPEG/PNG - одобрение - оплата - вектор.

Оплата в среднем 50% от стоимости дизайна для клиента (будет оговариваться в каждом случае индивидуально).

Оплата через Яндекс.Деньги или банковским переводом на счет в банке или пластиковую карту.

Для выбора дизайнера мне нужна следующая информация:

Примеры работ (ссылка на портфолио)?

Сроки.( !)

Страна, город проживания?

Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ!

Skype, e-mail, ICQ?

Телефон (сотовый) особо желателен.

Работы МНОГО.