Обо мне

Работаю в основном с C/C++, PHP, также частично с Java/C#, при надобности могу изучить любой фреймворк для указанных языков.

Помогу с настройкой сервера на CentOS, Ubuntu или любой другой на ваш выбор (понадобится больше времени для настройки, чем для указанных).

Работаю на заказной основе (исполнение заказов), для маленьких проектов без предоплаты (пост оплата), для средних и больших через гаранта или с 50% предоплатой.

Кратковременные или заказы с быстрым исполнением (с малым количеством затраченного времени) могу исполнить за положительный отзыв.

Не доделок не оставляю, если исполнение не соответствует требованию или желанию (ТЗ меняется во время исполнения), переделываю, если изменения не кардинальные, доп. оплату не взимаю, остальное по договоренности.

Оплату предпочитаю на WebMoney (WMR, WMZ).