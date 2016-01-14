devarti

Артём Макаров devarti

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Продающийся копирайт!
Наилучшие рекомендации. Хороший заказчик с грамотной постановкой задачи и адекватной оплатой.
Спасибо Марине! Работа была выполнена качественно и в срок.
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