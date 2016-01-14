Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Артём Макаров
devarti
devarti
32 года
Россия
/
Санкт-Петербург
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Продающийся копирайт!
В ТЗ все расписал!
Продающие тексты
1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Наполнение 1 стр seo текстом
Требуется написание профессиональных продающих посадочных текстов.
Копирайтинг
7 заявок
Закрыт
8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Марина Грамович
marinesko
38 лет
Украина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
161 отзыв
$10
10 баллов
8 лет назад
Продающийся копирайт!
Наилучшие рекомендации. Хороший заказчик с грамотной постановкой задачи и адекватной оплатой.
Спасибо Марине! Работа была выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Заказы
2
Отзывы фрилансеров
1
Свернуть сайдбар