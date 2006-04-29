Имеется блог. Есть желание сделать из него хороший проект. Ищу помощника,который бы помог тонко настроить мой wordpress, установить и интегрировать необходимые модули, настроить rss, шаблон и прочее. Требуется: установить модули и изменить шаблон, чтобы отображались модули. Настройка фида (пустить через ...
- $50Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Основная задача: создание дизайна для сайта производителя блистерной упаковки. Вид планируемого сайта – Презентационный – информационный (основная задача сайта – донести до клиента информацию об услугах и выполненной продукции). Тип сайта – сайт-визитка Особые элементы – нужно использовать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Организовать посылку запросов на сервер с 1 машины( или с сервера, или нескольких машин) с нескольких ип. Т.е. чтобы с 1 машины посылались запросы с десятка айпишников. Всех зна.щих как организовать данное дело, стучите в аську.Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
16 лет назад
Надёжный заказчик, мысли излагает четко и понятно! Будем и дальше вместе работать
Ответный отзыв
Работа выполнена качественно и сдана в оговоренный срок. Буду продолжать сотрудничество с таким надежным исполнителем.