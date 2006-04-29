dex90

Гость dex90

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

icq 2222740

  • Настройка wordpress

    $50

    Имеется блог. Есть желание сделать из него хороший проект. Ищу помощника,который бы помог тонко настроить мой wordpress, установить и интегрировать необходимые модули, настроить rss, шаблон и прочее. Требуется: установить модули и изменить шаблон, чтобы отображались модули. Настройка фида (пустить через ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для производителя упаковки

    $250

    Основная задача: создание дизайна для сайта производителя блистерной упаковки. Вид планируемого сайта – Презентационный – информационный (основная задача сайта – донести до клиента информацию об услугах и выполненной продукции). Тип сайта – сайт-визитка Особые элементы – нужно использовать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Програмист

    $100

    Организовать посылку запросов на сервер с 1 машины( или с сервера, или нескольких машин) с нескольких ип. Т.е. чтобы с 1 машины посылались запросы с десятка айпишников. Всех зна.щих как организовать данное дело, стучите в аську.

    Настройка сервера/ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
TEHb
35 летСербия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
16 лет назад
Дизайн для производителя упаковки
Надёжный заказчик, мысли излагает четко и понятно! Будем и дальше вместе работать
Работа выполнена качественно и сдана в оговоренный срок. Буду продолжать сотрудничество с таким надежным исполнителем.
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