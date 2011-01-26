Карина Геворгян dextexnalogia603dextexnalogia603
Образование:
Алтайская Государственная Педагогическая Академия, Лингвистический Институт, кафедра Перевода и межкультурной коммуникации. Специалист: лингвист-переводчик английского и немецкого языков. Год выпуска: 2009.
Опыт работы:
2009 – 2010, Американский университет (Йола, Нигерия)
Преподаватель английского языка
2008 – 2009, iBearCom Ltd. (Барнаул, РФ)
Переводчик английского и немецкого языков
2008, Алтайская торгово-промышленная палата (Барнаул, РФ)
переводчик английского языка
Срочный контракт на перевод Регламента (ЕЭС) №732/2008
2007 – 2009, ООО “Постскриптум» (Барнаул, РФ)
Преподаватель английского языка
2007, Кафедра музеологии БГПУ (Барнаул, РФ)
Переводчик английского языка
Срочный контракт на перевод книги “Удостоверение предметов искусства. Вводный курс” (Роберт Торнс)
Дипломы и гранты:
2009, Диплом с отличием (АлтГПА)
2007, Союз переводчиков России, международный конкурс переводчиков “Sensum de Sensu”, третий приз за перевод художественной литературы с английского языка на русский