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Портфолио
- Видеочат по схеме chatroulette.com586 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Николай выполнил работу безупречно. Написанный им видеочат работает как часы - никогда не глючит и уж тем более никогда не падает. По мере выполнения проекта Николай менял цену только 1 раз, но там проект действительно очень сильно менялся и начальная стоимость была уже не актуальна. Да это и не важно - в итоге всё равно чат был выполнен прекрасно и вполне стоил заплаченных денег (и даже больше).
Ответный отзыв
Прекрачный заказчик. Задание было поставлено чётко, а деньги выплачены вовремя. Только вот с отзыввом припозднился, а так всё супер.
$100
10 баллов
14 лет назад
HTML
Мне понравилось работать с Николаем. Очень быстро, четко, Николай смог уловить с первого раза необходимые мне особенности сайта. Рекомендую как надежного исполнителя в подобные проекты! Николай ответственный и исполнительный человек. Все условия выполнены, несмотря на кучу пожеланий, добавлений и т.п. с моей стороны. Все выполнялось быстро и без возражений или намеков на увеличение стоимости. Было приятно работать