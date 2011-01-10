Николай выполнил работу безупречно. Написанный им видеочат работает как часы - никогда не глючит и уж тем более никогда не падает. По мере выполнения проекта Николай менял цену только 1 раз, но там проект действительно очень сильно менялся и начальная стоимость была уже не актуальна. Да это и не важно - в итоге всё равно чат был выполнен прекрасно и вполне стоил заплаченных денег (и даже больше).