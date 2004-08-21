diana_kozhushna

Диана diana_kozhushna

 
22 годаУкраина/Одесса
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
DESU69
19 летБеларусь
год в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
год назад
Озвучка текста (+-1 минута)
Хорошая работа:3