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Диана
diana_kozhushna
diana_kozhushna
22 года
Украина
/
Одесса
год на
фриланс
-бирже
Была
год назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
50%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Илья Десу
DESU69
19 лет
Беларусь
год в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
год назад
Озвучка текста (+-1 минута)
Хорошая работа:3
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Отзывы заказчиков
1
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