dianadiana

Диана dianadiana

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Дизайн сайтов, логотипов, интерьеров, выставочных стендов; наружная реклама, полиграфия, фирменный стиль, написание статей (технического и гуманитарного содержания), фото

Дизайн сайтаНаписание статей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
satoloka
Михаил 
43 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
$200
10 баллов
11 лет назад
Профессиональная верстка страниц для альбома
Отлично и в сроки выполненная работа! Отдельное спасибо за творческий подход к делу!!!
Рада сотрудничеству с Михаилом, очень приятно работать с таким человеком!!!. Добросовестный работодатель, имеет большой опыт работы с фрилансерами, ставит четкие задачи, оплату производит в срок.
Ответный отзыв
Daria_anh2009
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$62
10 баллов
11 лет назад
Обработка фото
Диана, спасибо за чудесные фотографии, очень все красиво, как раз так и хотелось!
Очень рада сотрудничеству. Второй раз работаем вместе. Всё отлично. Оплата и принятие работы очень быстро!
Ответный отзыв
Daria_anh2009
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Требуется обработка фотографий
Огромное спасибо Диане за ее отличную работу! Диана прислушивается ко всем комментариям, предлагает хорошие идеи и ответственно относится к срокам и пожеланиям) несомненно хочу продолжить сотрудничество!
Дарья - отличный заказчик! Хорошо сформулированное задание, и чёткие требования к исправлениям. Своевременно производила оплату. Приятно работать!
Ответный отзыв
vsespb
Виктор 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Создание календаря-трио
Диана уверенно справилась с заданием, показала себя хорошим специалистом, предложив быстрое и креативное решение существующих проблем, оперативно вносила исправления. Надеюсь на дальнейшее с ней сотрудничество!
Ответственный, порядочный заказчик. Заказ и требования к нему четкие и корректные. Оплата произведена в срок!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Показать все услуги