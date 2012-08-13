Требуется обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен24 заявки528 просмотров

Нужна обработка свадебных платьев (пример и желаемый результат(фото св платьев на улице) прикреплены). Основная задача в том, чтобы правильно обработать само платье, а не модель. Кружева, заломы, рюши – все должно выделяться. Структура должна быть хорошо видна. Помятость юбки нужно разгладить. Если платья не видно – его не купят. Так же хочется натуральных сочных цветов, живости.

13 лет назад
Daria_anh2009
Альтаирская 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

dianadiana
Диана 
41 год
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$25
4 дня
Огромное спасибо Диане за ее отличную работу! Диана прислушивается ко всем комментариям, предлагает хорошие идеи и ответственно относится к срокам и пожеланиям) несомненно хочу продолжить сотрудничество!
Дарья - отличный заказчик! Хорошо сформулированное задание, и чёткие требования к исправлениям. Своевременно производила оплату. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

dianadiana
Диана 
41 год
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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