Требуется обработка фотографий

Нужна обработка свадебных платьев (пример и желаемый результат(фото св платьев на улице) прикреплены). Основная задача в том, чтобы правильно обработать само платье, а не модель. Кружева, заломы, рюши – все должно выделяться. Структура должна быть хорошо видна. Помятость юбки нужно разгладить. Если платья не видно – его не купят. Так же хочется натуральных сочных цветов, живости.