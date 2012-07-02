Необходимо недорого обработать фотографию ремешка для каски (убрать блики,сделать прозрачным фон и т.д.) UPD. Т.к. неадекваты лезут в приват, то если просите показать фотку, то указывайте куда слать, я гадать ...
Ретушь фотографий
Необходимо обработать фотографии товаров на сайте
Стоимость за фото 25-40 рублей
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