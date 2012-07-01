Обработать 2 фотографии

Добрый день!

Необходимо сделать следующее:

- на одной фотографии мужчину нужно "побрить", то есть убрать всю щетину и бороду

- на другой фотографии - раздетого по торс мужчину нужно одеть в футболку и прилепить логотип

Это реально? Если да, тогда добро пожаловать.

Фотографии покажу исполнителю, пожелание заказчика.