Художественная обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок345 просмотров

Есть фотосет из 15 фотографий. Нужна ретушь и художественная обработка фото.

Предлагайте свою ценю.

Все предложения в проект или в личку.

13 лет назад
Ferapont
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$75
7 дней
Во второй раз работаю с Денисом и очень довольный. Первоклассный специалист!
Второе сотрудничество тоже было отличным. С Ферапонтом нашли общий язык мгновенно. Оплата мгновенная! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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