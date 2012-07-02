Обработка фотографии ремешка.

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Завершен9 заявок252 просмотра

Необходимо недорого обработать фотографию ремешка для каски (убрать блики,сделать прозрачным фон и т.д.)

UPD. Т.к. неадекваты лезут в приват, то если просите показать фотку, то указывайте куда слать, я гадать не хочу, а сразу шлю на 3 буквы.

13 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
13 лет назад
$1
1 день
Грамотный исполнитель. Все сделал быстро и качественно. Рекомендую.
Приятно иметь дело с Юрием. Все быстро и четко.

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lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
13 лет назад

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