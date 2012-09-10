Требуется обработка студийных фото (плохое кач-во). Фото магазина белья. Требуетя сделать нормальный фон, убрать блики и т.п. Тестовое фото (http://rusfolder.com/31464153). Если выполняете обработку тестового фото - просьба ссылку ...
Обработка фото
Есть отсканенная фотография, к сожалению на общем фоне. Нужно сделать портрет (фото 15*20). Насколько это реально и цена вопроса.Человек справа.
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