Обработка фото

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Завершен13 заявок265 просмотров

Есть отсканенная фотография, к сожалению на общем фоне. Нужно сделать портрет (фото 15*20). Насколько это реально и цена вопроса.Человек справа.

13 лет назад
avtograf73
51 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Все сделала моментально и как просил. Рекомендую всем... Задержал оплату,каюсь. Исправлюсь)
Оплату не получила.

Заявки фрилансеров

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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