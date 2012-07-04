обработка фотографий , вырезать фон
Поменять на фото фон
Необходимо поменять фон на фото на тайландский. Требуется максимальная аккуратность (должно быть очень похоже на правду).
Срок: до вечера.
Рассматриваются кандидаты только с портфолио по данной тематике.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Обработка фотографий40 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо восстановить фотографию близкого человека максимально качественно Также необходимо дорисовать элементы, которые оборваны внизу фотографии, чтобы не было различий видно Нужен специалист Прикладываю три сканирования для выбора лучшего варианта ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо обработать фотографии товаров на сайте Стоимость за фото 25-40 рублейЗавершен13 лет назад
Необходимо недорого обработать фотографию ремешка для каски (убрать блики,сделать прозрачным фон и т.д.) UPD. Т.к. неадекваты лезут в приват, то если просите показать фотку, то указывайте куда слать, я гадать ...Завершен13 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать следующее: - на одной фотографии мужчину нужно "побрить", то есть убрать всю щетину и бороду - на другой фотографии - раздетого по торс мужчину нужно одеть в футболку ...Завершен13 лет назад
Есть фотосет из 15 фотографий. Нужна ретушь и художественная обработка фото. Предлагайте свою ценю. Все предложения в проект или в личку.Завершен13 лет назад
- $20
Есть фотографии (формат jpeg) весьма паршивого качества, (так как с китайского видеорегистратора) требуется "поработать над четкостью/резкостью фотографии" дабы увидеть номера 2-х впереди стоящих авто. ----------------------------краткое описание--------------------------------------------- P.S. ...Завершен13 лет назад
Есть 70 фотографий книжек, закрытых и открытых. Надо обрезать, дать чутка яркости и сохранить в СMYK, psd формате, ничего сложного, минимальный навыкЗавершен13 лет назад
- $50
Есть 27 фотографий в формате .jpeg. Нужно очистить фон. $0.25/штЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо сделать несколько видов работ. Общее количество фотографий на выходе - 10. Суть работ - поменять фрагмент одной фотографии на другой, перекрасить детали аквариумов, отретушировать одну из фотографий, убрать надписи. Более ...Завершен13 лет назад