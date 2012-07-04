Поменять на фото фон

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок299 просмотров

Необходимо поменять фон на фото на тайландский. Требуется максимальная аккуратность (должно быть очень похоже на правду).

Срок: до вечера.

Рассматриваются кандидаты только с портфолио по данной тематике.

13 лет назад
dtraff
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Очень быстро, креативно и качественно. Результат превзошел ожидания с учетом высоких требований по задаче и постоянно появляющихся в процессе поправок.
Очень было приятно работать с заказчиком, который знает чего хочет! + очень щедрый бонус за проделанную работу! спасибо!

Заявки фрилансеров

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад