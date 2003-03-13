Требуется обработка студийных фото (плохое кач-во)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт22 заявки496 просмотров

Требуется обработка студийных фото (плохое кач-во).

Фото магазина белья. Требуетя сделать нормальный фон, убрать блики и т.п.

Тестовое фото (http://rusfolder.com/31464153). Если выполняете обработку тестового фото - просьба ссылку скидывать в личку.

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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