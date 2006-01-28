diashi

Гость diashi

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Опыт программирования:

- Delphi - 3 года (написание прикладных программ, работа с внешними устройсвами через порты, работа с сокетами, работа с БД, написание клиентский частей

СУБД ...)

- Visual Basic - 5 лет (аналогично Delphi)

- SQL Server - 3 года (разработка структуры БД, написание хранимых процедур, тригеров, пользовательских функций, бизнес-логика ...)

- Построение отчетов

- Работа с графикой, видео и звуком

и многое другое

Delphi
Отзывы заказчиков
Serhiy
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
0 баллов
18 лет назад
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Начал проект. Получил деньги за первую часть. Потом пропал. Проект не завершил. Не советую иметь дело!!! Контактные данные. Иван Мельничук, [email protected]. Украина, Львовская Область, город Новый Роздол. Перевод денег просил сделать на его маму Мельничук Екатерину Дмитриевну.