Опыт программирования:

- Delphi - 3 года (написание прикладных программ, работа с внешними устройсвами через порты, работа с сокетами, работа с БД, написание клиентский частей

СУБД ...)

- Visual Basic - 5 лет (аналогично Delphi)

- SQL Server - 3 года (разработка структуры БД, написание хранимых процедур, тригеров, пользовательских функций, бизнес-логика ...)

- Построение отчетов

- Работа с графикой, видео и звуком

и многое другое