Опыт программирования:
- Delphi - 3 года (написание прикладных программ, работа с внешними устройсвами через порты, работа с сокетами, работа с БД, написание клиентский частей
СУБД ...)
- Visual Basic - 5 лет (аналогично Delphi)
- SQL Server - 3 года (разработка структуры БД, написание хранимых процедур, тригеров, пользовательских функций, бизнес-логика ...)
- Построение отчетов
- Работа с графикой, видео и звуком
и многое другое
Отзывы заказчиков
$200
0 баллов
18 лет назад
Начал проект. Получил деньги за первую часть. Потом пропал. Проект не завершил. Не советую иметь дело!!! Контактные данные. Иван Мельничук, [email protected]. Украина, Львовская Область, город Новый Роздол. Перевод денег просил сделать на его маму Мельничук Екатерину Дмитриевну.