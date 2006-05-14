Крупный проект онлайн-игра. Требуются специалисты этой отрасли: — Программисты Java, PHP, Msql — Программисты Flash — Художники — Дизайнеры — Мультипликаторы — Аниматоры Все, кто имеет опыт в данной отрасли, просьба направлять предложения на почту. Работа в офисе или удаленно.