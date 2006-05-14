К существующему движку игр необходимо сделать flash-клиенты для игры в онлайне. (2 вида слотсов, рулетка, покер, блек-джек) Red Jack Slots Grand Prix Slots Jack&Roll Slots Fruitomania Slots Green Poker Green Roulette Green Black-Jack Блэк-джек http://www.jackfon.ru/games.php Графика имеется, необходимо программирование. Обязателен опыт создания игр казино. [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
- $1000Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходимо сделать стандартный CMS для небольшого сайта. 5—6 разделов Новости, фотогалерея и текстовые разделы. Возможность управлять разделами (создавать и редактировать) И менять их содержимое. Тз по запросу.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется программист для создания контент менеджера. — Управление разделами сайта — Управление текстовой информацией — Фотогалерея — Формы отправки и т.д.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт18 лет назад
Крупный проект онлайн-игра. Требуются специалисты этой отрасли: — Программисты Java, PHP, Msql — Программисты Flash — Художники — Дизайнеры — Мультипликаторы — Аниматоры Все, кто имеет опыт в данной отрасли, просьба направлять предложения на почту. Работа в офисе или удаленно.Разработка игр15 заявокЗакрыт18 лет назад