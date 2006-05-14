diflux

Arts Plastic diflux

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Казиношные flash-игры

    $1000

    К существующему движку игр необходимо сделать flash-клиенты для игры в онлайне. (2 вида слотсов, рулетка, покер, блек-джек) Red Jack Slots Grand Prix Slots Jack&amp;Roll Slots Fruitomania Slots Green Poker Green Roulette Green Black-Jack Блэк-джек http://www.jackfon.ru/games.php Графика имеется, необходимо программирование. Обязателен опыт создания игр казино. [email protected]

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт work and travel

    $250

    Необходимо сделать стандартный CMS для небольшого сайта. 5—6 разделов Новости, фотогалерея и текстовые разделы. Возможность управлять разделами (создавать и редактировать) И менять их содержимое. Тз по запросу.

    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программист

    $250

    Требуется программист для создания контент менеджера. — Управление разделами сайта — Управление текстовой информацией — Фотогалерея — Формы отправки и т.д.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Мультиплеер онлайн игра

    Крупный проект онлайн-игра. Требуются специалисты этой отрасли: — Программисты Java, PHP, Msql — Программисты Flash — Художники — Дизайнеры — Мультипликаторы — Аниматоры Все, кто имеет опыт в данной отрасли, просьба направлять предложения на почту. Работа в офисе или удаленно.

    PHP
    Разработка игр15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад