dilator-everest

Александр dilator-everest

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продающая презентация о компании (текст)

    Заголовок  Объявить о большой выгоде. Если вы составляете текст, приуроченный к какой-то акции или скидкам, есть смысл объявить о них уже в заголовке.  Затронуть проблему. Проблема+ решение это один из самых ...

    Продающие тексты4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Составить 2 технических задания на дизайн и верстку с запуском сайта

    1 подготовить техническое на разработку дизайна сайта, отрисовка должна быть для всех типов разрешений экрана , включая смартфон и планшет. использовать фирменный стиль компании. 1 основная страница и 2 дополнительных ( услуги и контакты) . ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтинг для маркетинг кит

    $50

    Нужно создать продающий текст для наполнения маркетинг кита. о компании : Эксплуатация объектов коммерческой недвижимости.Разработка и анализ планов эксплуатации, ТО, сервисаТехническое обслуживаниеЭксплуатация объектовАнализ объектовВыполнение работ по договорамОбслуживание бизнеса комплексное и по направлениямПериодическое ...

    Продающие тексты6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн маркетинг кит

    $50

    1. Обложка 2. О компании 3. Основатели  4. География компании 5. Что мы предлагаем 6. Почему клиенты выбирают нас? 10. Задняя обложка Формат : печатная продукция, для презентации ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка гайдлайна и логобука

    $184

    - разработка логотипа, с использованием слогана (рус, англ.) - разработка концепции фирменного стиля   - подбор фирменной цветовой палитры  (синий или оттенки) - подбор фирменных шрифтов (по аналогии с Apple) - дизайн визитной карточки  - макет презентации (обложка, внутренняя ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Дизайн маркетинг кит
Благодарю Александра за интересный проект и хорошее сотрудничество! Мои рекомендации!
Елена все сделала в оговорённый срок и качественно!
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