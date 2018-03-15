dilator-everest

Заголовок Объявить о большой выгоде. Если вы составляете текст, приуроченный к какой-то акции или скидкам, есть смысл объявить о них уже в заголовке. Затронуть проблему. Проблема+ решение это один из самых ...
- Продающие тексты4 заявкиЗакрыт6 лет назад
1 подготовить техническое на разработку дизайна сайта, отрисовка должна быть для всех типов разрешений экрана , включая смартфон и планшет. использовать фирменный стиль компании. 1 основная страница и 2 дополнительных ( услуги и контакты) . ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужно создать продающий текст для наполнения маркетинг кита. о компании : Эксплуатация объектов коммерческой недвижимости.Разработка и анализ планов эксплуатации, ТО, сервисаТехническое обслуживаниеЭксплуатация объектовАнализ объектовВыполнение работ по договорамОбслуживание бизнеса комплексное и по направлениямПериодическое ...Продающие тексты6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
1. Обложка 2. О компании 3. Основатели 4. География компании 5. Что мы предлагаем 6. Почему клиенты выбирают нас? 10. Задняя обложка Формат : печатная продукция, для презентации ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $184
- разработка логотипа, с использованием слогана (рус, англ.) - разработка концепции фирменного стиля - подбор фирменной цветовой палитры (синий или оттенки) - подбор фирменных шрифтов (по аналогии с Apple) - дизайн визитной карточки - макет презентации (обложка, внутренняя ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт7 лет назад