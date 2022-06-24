dim1260

Дмитрий Бондаренко dim1260

 
38 летРоссия/Йошкар-Ола
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$21
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kgmo
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
год назад
Обработка фото
Спасибо за сотрудничество, все прошло хорошо, оплата сразу. Рекомендую!
Обращаюсь второй раз. Даже не ищу исполнителя, сразу к Кириллу в лс. Отвечает быстро. Делает хорошо и быстро.
Ответный отзыв
kgmo
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$6
10 баллов
2 года назад
Изменить цвет майки с белого на теплый белый
Было поставлено четкое ТЗ, оплата произведена сразу по готовности, все прошло хорошо, рекомендую!
Очень быстро сделал. Всегда на связи. Предложил исправить то, чего я сам не заметил. Рекомендую
Ответный отзыв