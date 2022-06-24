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Дмитрий Бондаренко
dim1260
dim1260
38 лет
Россия
/
Йошкар-Ола
2 года на
фриланс
-бирже
Был
год назад
2 отзыва
Описание профиля отсутствует
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$21
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
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1 исполнитель
Завершен
год назад
Изменить цвет майки с белого на теплый белый
Есть 9 фото. Девушка в белом топике. Надо изменить цвет топика с белого на #FAF8F5 .
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1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Кирилл
kgmo
36 лет
Украина
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
$15
10 баллов
год назад
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Спасибо за сотрудничество, все прошло хорошо, оплата сразу. Рекомендую!
Обращаюсь второй раз. Даже не ищу исполнителя, сразу к Кириллу в лс. Отвечает быстро. Делает хорошо и быстро.
Ответный отзыв
Кирилл
kgmo
36 лет
Украина
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
$6
10 баллов
2 года назад
Изменить цвет майки с белого на теплый белый
Было поставлено четкое ТЗ, оплата произведена сразу по готовности, все прошло хорошо, рекомендую!
Очень быстро сделал. Всегда на связи. Предложил исправить то, чего я сам не заметил. Рекомендую
Ответный отзыв
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Заказы
2
Отзывы фрилансеров
2
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