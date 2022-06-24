Обработка фото.
Занимаюсь обработкой фото товаров для интернет-магазинов более 5-ти лет.
- Обтравка фото на белый фон
- Замена фона
- Коррекция формы и пропорций объекта
- Исправление любых дефектов на фото
- Удаление водяных знаков
- Нанесение водяных знаков, логотипов, надписей с описанием товара или ценой товара на фото.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Удаление складок на одежде.159 просмотров
- Цветокоррекция + удаление лишних объектов с фона.153 просмотра
- Реставрация старых фото.151 просмотр
- Замена фона на фото165 просмотров
- Обтравка на белый фон107 просмотров
- Обтравка на белый фон105 просмотров
- Удаление водяных знаков82 просмотра
- Обтравка и смена фона на фото.67 просмотров
- Удаление водяных знаков74 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача была поставлена понятно, оплата быстро. Рекомендую.
$15
10 баллов
год назад
Обращаюсь второй раз. Даже не ищу исполнителя, сразу к Кириллу в лс. Отвечает быстро. Делает хорошо и быстро.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, все прошло хорошо, оплата сразу. Рекомендую!
$2
10 баллов
2 года назад
Попросила скорректировать талию на фотках, все естественно и не видно что фш, по моей просьбе вносил правки, а ещё дополнительно убрал тень с фотки, все круто, рекомендую Кирилла!!
Ответный отзыв
Постановка задачи понятная, оплата сразу, рекомендую!!!
$75
10 баллов
2 года назад
Советую, с первого раза выполнил задание без проблем!
Ответный отзыв
Все прошло хорошо, рекомендую!
$6
10 баллов
2 года назад
Очень быстро сделал. Всегда на связи. Предложил исправить то, чего я сам не заметил. Рекомендую
Ответный отзыв
Было поставлено четкое ТЗ, оплата произведена сразу по готовности, все прошло хорошо, рекомендую!