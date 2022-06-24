kgmo

Кирилл kgmo

 
36 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Обработка фото.

Занимаюсь обработкой фото товаров для интернет-магазинов более 5-ти лет.

  • Обтравка фото на белый фон
  • Замена фона
  • Коррекция формы и пропорций объекта
  • Исправление любых дефектов на фото
  • Удаление водяных знаков
  • Нанесение водяных знаков, логотипов, надписей с описанием товара или ценой товара на фото.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Перекраска в другой цвет
Все отлично! Рекомендую!
Задача была поставлена понятно, оплата быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
dim1260
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
год назад
Обработка фото
Обращаюсь второй раз. Даже не ищу исполнителя, сразу к Кириллу в лс. Отвечает быстро. Делает хорошо и быстро.
Спасибо за сотрудничество, все прошло хорошо, оплата сразу. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16204525166043
3 года в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
2 года назад
Коррекция талии
Попросила скорректировать талию на фотках, все естественно и не видно что фш, по моей просьбе вносил правки, а ещё дополнительно убрал тень с фотки, все круто, рекомендую Кирилла!!
Постановка задачи понятная, оплата сразу, рекомендую!!!
Ответный отзыв
PANrace
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$75
10 баллов
2 года назад
Убрать лого
Советую, с первого раза выполнил задание без проблем!
Все прошло хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
dim1260
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
2 года назад
Изменить цвет майки с белого на теплый белый
Очень быстро сделал. Всегда на связи. Предложил исправить то, чего я сам не заметил. Рекомендую
Было поставлено четкое ТЗ, оплата произведена сразу по готовности, все прошло хорошо, рекомендую!
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