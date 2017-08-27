dimarashevskiy

Да, мы действительно не смогли сразу перевести исполнителю деньги. Из за неправильного кода карта была заблокированна, о чем был поставлен в известность Дмитрий. Сразу же после этого меня обвинили в обмане. Думаю, иногда нужно входить в положение человека, или хотя бы дать пару дней а не сразу бомбить негативом. Работа, которую выполнил этот начинающий программист заняла у него 5 часов + час он оторвал у нашего человека, проверившего и устранившего ошибки новичка. Мы оказались крайне недовольны результатом, но деньги платить никто не отказывался.