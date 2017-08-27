dimarashevskiy

Отзывы заказчиков
$50
5 баллов
6 лет назад
Да, мы действительно не смогли сразу перевести исполнителю деньги. Из за неправильного кода карта была заблокированна, о чем был поставлен в известность Дмитрий. Сразу же после этого меня обвинили в обмане. Думаю, иногда нужно входить в положение человека, или хотя бы дать пару дней а не сразу бомбить негативом. Работа, которую выполнил этот начинающий программист заняла у него 5 часов + час он оторвал у нашего человека, проверившего и устранившего ошибки новичка. Мы оказались крайне недовольны результатом, но деньги платить никто не отказывался.
Ответный отзыв
Задание было готово и выслано на следующий день после принятия заказа, пришлось ждать 2 дня пока его проверит программист, при том что для этого понадобилось постоянно напоминать. После того как программист подтвердил работоспособность программы, пришлось опять напоминать заказчику, который целый день обещал оплатить, потом сославшись на то, что этим занимается бухгалтерия сказал что у него нет кода, который банк требует для оплаты.