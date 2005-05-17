Веб-дизайнер
Дизайнер
По специальности тоже дизайнер, готов стараться и учиться новому.
Работал в таких приложениях как:
Adobe Photoshop
blender
Visual studio code
3ds Max
Word
Exsel
Портфолио
- Новогодний банер3 просмотра
- Банер для лего1 просмотр
- Логотипнет просмотров
- Мой логотипнет просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Редактирование изображений
Отличный исполнитель. Поправил предоставленные иконки и оперативно отвечал на сообщения. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было иметь дело с Борисом, приятный в общении и вообще хороший в сотрудничестве.
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $80от 7 дней
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