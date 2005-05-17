dimasafonov165gm

Дмитрий dimasafonov165gm

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Веб-дизайнер

Дизайнер

По специальности тоже дизайнер, готов стараться и учиться новому.

Работал в таких приложениях как:

  • Adobe Photoshop

  • blender

  • Visual studio code

  • 3ds Max

  • Word

  • Exsel

Портфолио

Отзывы заказчиков

den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Поправить иконки
Редактирование изображений
Отличный исполнитель. Поправил предоставленные иконки и оперативно отвечал на сообщения. Рекомендую.
Приятно было иметь дело с Борисом, приятный в общении и вообще хороший в сотрудничестве.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $80от 7 дней
#2741