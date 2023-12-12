Поправить иконки

$100
Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок33 просмотра
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Здравствуйте. Нужно поправить три svg иконки за символическую плату и хороший отзыв.

  1. У этих двух https://disk.yandex.com/d/Sx1FseAT3Vn4UK внутри залить белым - https://disk.yandex.com/d/yYhiRDSWYc7PyQ

  2. У этой https://disk.yandex.com/d/xDLfajFHhyBXVw сделать посередине полоску https://disk.yandex.com/d/jihwJJhVCTMoDQ (типа Сравнение)

12 дней назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
Выбранный исполнитель
dimasafonov165gm
Дмитрий 
18 летУкраина
год в сервисе
Был
6 часов назад
11 дней назад
$1
1 день
UAH
Отличный исполнитель. Поправил предоставленные иконки и оперативно отвечал на сообщения. Рекомендую.
Приятно было иметь дело с Борисом, приятный в общении и вообще хороший в сотрудничестве.