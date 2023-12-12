Поправить иконки

Всім привіт! Потрібно створити анімовані векторні ілюстрації, для блоків на вебсайті, у форматі lottie і mp4. Ілюстрації мають відображати чотири послуги. 1. Веб розробка 2. Дизайн 3. Маркетинг ...
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Здравствуйте. Нужно поправить три svg иконки за символическую плату и хороший отзыв.
У этих двух https://disk.yandex.com/d/Sx1FseAT3Vn4UK внутри залить белым - https://disk.yandex.com/d/yYhiRDSWYc7PyQ
У этой https://disk.yandex.com/d/xDLfajFHhyBXVw сделать посередине полоску https://disk.yandex.com/d/jihwJJhVCTMoDQ (типа Сравнение)
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